شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يُحفّز لاعبيه بـ"المكافآت الخاصة" لتخطى عقبة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مكافآت خاصة للاعبيه حال نجاحهم فى تخطى عقبة الرجاء المغربى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بالمغرب فى إطار مواجهات إياب دور الستة عشر للبطولة العربية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى الاسماعيلية، بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش للفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى.

وحرص إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى، على إجراء اتصال هاتفى بخالد فرو نائب رئيس النادى ورئيس بعثة الدراويش فى المغرب للإطمئنان على جميع أعضاء الفريق، مطالباً إياهم بضرورة تخطى عقبة الرجاء لإستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الاسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية بالإضافة للإستفادة من الارباح المادية للبطولة العربية فى جلب صفقات مميزة للفريق.

ويتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء ، وأن كان الدراويش قد صعد لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً عقبة ماسيجير البوروندى وضرب الدراويش موعداً مع القطن الكاميرونى في دور الـ32.