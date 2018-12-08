كتب - أحمد فاروق:
بآمال العودة إلى طريق الشباك بعد غياب مباراتين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدفه الثامن، عندما يخرج فريقه لمواجهة بورنموث ظهر غد السبت.
ويفتتح فريقا بورنموث وليفربول منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية والنصف ظهر غد السبت، على ملعب الأول، قبل سبع مواجهات في اليوم ذاته أبرزها قمة الجولة بين تشيلسي ومانشستر سيتي.
ويسعى ليفربول لمواصلة مسيرته المميزة في بريميرليج بالموسم الحالي، حيث تجنب الخسارة خلال خمس...
شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير.. هل يصبح بورنموث رابع "الضحايا المفضلين" لصلاح في بريميرليج؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .