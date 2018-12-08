تقرير.. هل يصبح بورنموث رابع "الضحايا المفضلين" لصلاح في بريميرليج؟

كتب - أحمد فاروق:

بآمال العودة إلى طريق الشباك بعد غياب مباراتين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدفه الثامن، عندما يخرج فريقه لمواجهة بورنموث ظهر غد السبت.

ويفتتح فريقا بورنموث وليفربول منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية والنصف ظهر غد السبت، على ملعب الأول، قبل سبع مواجهات في اليوم ذاته أبرزها قمة الجولة بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويسعى ليفربول لمواصلة مسيرته المميزة في بريميرليج بالموسم الحالي، حيث تجنب الخسارة خلال خمس...