انت الان تتابع تفاصيل خبر مرشّح قطري ينافس "آل خليفة" وقائد شرطة أبوظبي على رئاسة اتحاد آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 29 ربيع الأول 1440 02:48 صباحاً - تقدم كل من القطري سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري، والإماراتي محمد خلفان الرميثي، بترشحهما لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمنافسة رئيسه الحالي البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

ومع إقفال باب الترشح لرئاسة الاتحاد القاري أمس الخميس، تقدم المهندي وسلمان والرميثي للظفر بمنصب الرئاسة، ويتولّى الأخير رئاسة الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، وهو أيضاً قائد شرطة أبوظبي.

ويتوقع أن يكون لمعركة رئاسة الاتحاد الآسيوي طابع سياسي أيضاً، بعد ترشح القطري سعود المهندي.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الشيخ سلمان ترشحه لولاية جديدة، وأكد في تصريحات لاحقة أنه يتمتع بدعم غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد القاري.

وبموجب أنظمة الاتحاد القاري، على المرشحين أن يخضعوا لتدقيق النزاهة من قبل اللجنة الانتخابية في الاتحاد لتأكيد أهليتهم للترشيح، حسب المادة 9 من النظام الانتخابي، قبل أن تعلن أسماؤهم رسمياً.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في السادس من أبريل 2019 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي ستنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتشمل عملية الاقتراع انتخاب الرئيس وخمسة نواب له، وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.