انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي يتفوق على رونالدو في استطلاع جديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 29 ربيع الأول 1440 02:48 صباحاً - تغلّب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، على كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في استفتاء أجرته شبكة أمريكية رياضية.

ونشرت شبكة ESPN الأمريكية نتيجة الاستفتاء الرياضي الذي أجرته بالتعاون مع خبراء في عالم كرة القدم، لاختيار أفضل اللاعبين في جميع المراكز.

ووفق النتائج، نجح ميسي في التغلب على رونالدو ومبابي، على أنه اللاعب المثالي الذي يجمع بين لاعب خط الوسط المهاجم والجناح، وجاء في المركز الرابع اللاعب البلجيكي إيدن هازارد، واحتل أنطوان غريزمان المركز الخامس.

وبينما احتل المركز السادس البرازيلي نيمار، احتل اللاعب المصري محمد صلاح المركز السابع، ويليه غاريث بيل وروبيرتو فيرمينو وباولو ديبالا في الترتيب.

وحقق لوكا مودريتش المركز الأول كأفضل لاعب خط وسط، ويليه كانتي ثم توني كروس وباول بوغبا في المركز الرابع، في حين احتل الإسباني سيرجي بوسكيتس المركز الخامس.

وجاءت قائمة أفضل حراس المرمى على هذا الترتيب: الإسباني ديفيد دي خيا، وجان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وأليسون بيكر حارس البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي، والألماني مارك-أندريه تير شتيجن.

ونجح الإسباني داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، في الحصول على المركز الأول كأفضل جناح أيمن، يليه كيميتش ثم والكر وفي المركز الرابع بيجامين بافارد.

وبينما جاء الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في المركز الأول، فقد تلاه رافائيل فاران ثم دييغو جودين في المركز الثالث، حسب نتائج الاستطلاع.