انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم نزيفه في النقاط .. الدحيل القطري ما زال متصدراً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 29 ربيع الأول 1440 02:48 صباحاً - استمر فريق الدحيل، اليوم الجمعة، في نزيف المزيد من النقاط للمباراة الثانية على التوالي في الدوري القطري لكرة القدم.

وأحرز الدحيل هدف التعادل مع ضيفه فريق قطر ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة المحلية.

ونجح قطر في التقدم بهدف عن طريق اللاعب السوري أسامة أومري في الدقيقة الـ22 من بداية المباراة.

في حين كثف الدحيل جهوده رامياً إلى تسجيل هدف التعادل، وهو ما حققه مراد ناجي حسين في الشوط الثاني بالدقيقة 76 من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل رغم كل محاولات الدحيل بتجاوزه بهدف ثان.



يذكر أن الدحيل والريان أحرزا هدفين لكل منهما في الجولة الماضية.

وبذلك يتصدر الدحيل الترتيب برصيد 36 نقطة، في حين يحتل فريق قطر المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

ويعتبر السد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين حصد الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.

