انت الان تتابع تفاصيل خبر لن تصدّق.. هذا المبلغ حصل عليه "مودريتش" بعد فوزه بالكرة الذهبية! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 29 ربيع الأول 1440 02:48 صباحاً - تحصّل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على مبلغ ضخم من شركة للمنتجات الرياضية بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 التي حصل عليها الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مودريتش سيتقاضى 800 ألف يورو من شركة "نايكي" وذلك بموجب عقد الرعاية الذي يربط الطرفين، إذ يقضي بند في عقد مودريتش بحصوله على هذا المبلغ من الشركة في حال فوزه بالكرة الذهبية، وهو ما فعله قبل بضعة أيام.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن "نايكي" استفادت من الجوائز التي حققها مودريتش هذا العام، على اعتبار أنها تملك الحق في بيع منتجاته التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب عليها خلال الأشهر الأخيرة.

يذكر أن مودريتش حقق جميع الجوائز الفردية الكبرى في عام 2018؛ إذ توج بجائزتي أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا وأفضل لاعب في العالم من الفيفا، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في النسخة الأخيرة من كأس العالم.