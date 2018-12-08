شكرا لقرائتكم برشلونة يخشى عقبة اسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب - | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 00:48

يصطدم برشلونة حامل اللقب والمتصدر بعقبة جاره ومضيفه اسبانيول، ويخوض ريال مدريد رحلة سهلة إلى أرض هويسكا متذيل الترتيب، فيما تشهد المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة قوية بين أتلتيكو مدريد الثالث وآلافيس الرابع.



ويأمل برشلونة، المتصدر بفارق نقطة عن اشبيلية الثاني الذي يحل ضيفا على فالنسيا في مباراة قوية، الاستفادة من سلسلة سلبية لجاره حرمته طعم الفوز أو التعادل في آخر ثلاث مباريات، وذلك بعد بداية قوية وضعته في منافسة فرق الطليعة، ويعول مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي على عودة مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز بعد خضوعه لعلاج طويل في ركبته المصابة.

وغاب سواريز مع قائد الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي ومعظم الأساسيين عن مباراة كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة (4-1) الأربعاء في إياب دور الـ32 من مسابقة الكأس، وفي خضم مشاركاته المحلية والأوروبية، خسر الفريق الكاتالوني جهود لاعب وسطه البرازيلي رافينيا الذي سيغيب حتى نهاية الموسم لإجرائه جراحة في الرباط الصليبي لركبته. وتعرض جناحه الشاب البرازيلي مالكوم (21 عاما) لالتواء بكاحله بعد تسجيله في مباراة ليونيسا، وترك اللاعب القادم من بوردو الفرنسي مقابل 40 مليون يورو، الملعب باكيا علما بأنه فشل منذ بداية الموسم في إقناع المدرب فالفيردي واللعب أساسياً في تشكيلة حامل اللقب، ويفتقد برشلونة أصلا بسبب الإصابة ظهيره سيرجي روبرتو، المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي، لاعب الوسط البرازيلي أرتور والتشيلي أرتورو فيدال.

واستفاد برشلونة جزئيا من تلك الإصابات، إذ يبرز في دفاعه الفرنسي كليمان لانغليه الذي تأقلم بسرعة ونال رضا مدربه فالفيردي «مع إصابة توماس (البلجيكي توماس فرمايلن) وسامو (الفرنسي صامويل أومتيتي) اكتسب لانغليه أهمية، لعب بانتظام وبطريقة موثوقة. من الترف أن يكون لدينا هذا اللاعب»، وتابع عن اللاعب البالغ 23 عاما والقادم من اشبيلية «هو لاعب رائع على كل المستويات، محترف جدا. عندما يأتي لاعب من فريق آخر يحتاج إلى الوقت للتأقلم، لكنه اندمج بسرعة في دينامية الفريق».