شكرا لقرائتكم هل أصبح أرسنال بغنى عن أوزيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 00:46

غاب لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه أرسنال، ومن المرجح أيضا ألا يشارك في مباراة اليوم (السبت ) التي تجمع النادي اللندني بهادرسفيلد تاون في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



ويعالج الألماني البالغ من العمر 30 عاما من إصابة في ظهره، وقد ألمح مدربه الإسباني أوناي إيمري أن هناك إمكانية لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة اليوم، وكشف إيمري في مؤتمر صحافي أن أوزيل عاود تمارينه مع الفريق وهو «يركض ويلمس الكرة»، لكن حتى وإن استعاد الألماني كامل عافيته ومنح الضوء الأخضر للمشاركة، فذلك لا يعني على الإطلاق بأن المدرب الإسباني سيختاره ليكون مع الفريق، والحديث هنا ليس على أرضية الملعب بل حتى على مقاعد البدلاء.

واستنادا إلى ما يحققه أرسنال في بداية مشواره ما بعد حقبة مدربه التاريخي الفرنسي أرسين فينغر وسلسلة المباريات الـ20 الأخيرة التي خاضها دون هزيمة في جميع المسابقات، اكتشف إيمري أن باستطاعة «المدفعجية» العيش دون اللاعب السابق لفيردر بريمن وريال مدريد الإسباني بغض النظر عن الموهبة التي يتمتع بها بطل مونديال 2014 وصاحب أعلى راتب في النادي اللندني، وكان فينغر خلف مضاعفة راتب أوزيل وجعله 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا عندما مدد عقده لثلاثة أعوام قبل ثلاثة أشهر فقط على الرحيل عن «ستاد الامارات».

وكان استبعاد أوزيل عن التشكيلة أمام بورنموث في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) أول المؤشرات لما قد تصل اليه الأمور مع المدرب الجديد إيمري الذي حاول تبرير قراره دون أن ينجح في إقناع أحد، بقوله بأنه قرر عدم الزج به من مقاعد البدلاء لشعوره بأن اللاعب الألماني ليس قادرا على التعامل مع «القوة البدنية واندفاع» الفريق الخصم.

وتبرير إيمري لم يكن في مكانه على الإطلاق لأن بورنموث يعتبر من الفرق التي لا يتمتع لاعبوها بالقوة البدنية وحتى أن طريقة لعبه لا تعتمد على الخشونة لايقاف الخصم، ولم يكن لغياب أوزيل عن التشكيلة أي أثر على الفريق، إذ أضاف لسجله مباراة أخرى دون هزيمة منذ 18 آب (أغسطس) الماضي، وتحديدا منذ خسارته مباراته الثانية تواليا في مستهل الدوري الممتاز ضد تشلسي (الأول ضد مانشستر سيتي).