شكرا لقرائتكم بوسطن يستعيد توازنه وهيوستن في أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 00:50

قاد النجم كايري ايرفينغ فريقه بوسطن سلتيكس إلى فوز كبير على ضيفه نيويورك نيكس 128-100 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليحقق فوزه الرابع تواليا ويستعيد بريقه بعد بداية متعثرة، فيما مني هيوستن روكتس القوي بخسارة جديدة.



وثأر بوسطن لخسارته على أرضه أمام نيويورك 117-109 على أرضه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليرفع رصيده الى 14 فوزا مقابل 10 خسارات في المركز السادس ضمن المنطقة الشرقية، على رغم كونه من المرشحين للمنافسة على الصدارة قبل بداية الموسم، وقال الموزع ايرفينغ (22 نقطة و8 تمريرات حاسمة): «كنت أفكر بهذا الأمر منذ خسرنا أمامهم. اتذكر لاعبين من أندية أخرى تساءلوا عما يحصل لنا عندما أصبح رصيدنا 10-10».

وتابع اللاعب الذي ترك الملعب قبل 4 دقائق على نهاية المباراة عندما طلب من مدربه براد ستيفنز الخروج وهو يضع يده متألما على كتفه الأيمن «الجميع اكتشف مواقعه، وكي تكون فريقا يبحث عن اللقب عليك أن تجد الثبات وتنتبه لأدق التفاصيل، بدأنا في القيام بذلك ونفهم بعضنا البعض، نستمتع حاليا».

وأضاف آل هورفورد 19 نقطة و12 متابعة لبوسطن وعاد جايلن براون بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات لإصابة في ظهره فسجل 21 نقطة، ولدى نيكس الذي خسر 4 من مبارياته الخمس الأخيرة، قال تيم هارداواي جونيور الذي سجل 22 نقطة «لن نفوز في هذا الدوري اذا تلقينا 30 نقطة في كل ربع. يجب أن نقوم بعمل أفضل كفريق وفرديا، بمن فيهم أنا».