شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يفاوض حسين السيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 00:52

يكثف مسؤولي الأهلي المصري مفاوضاتهم مع الجناح الأيسر حسين السيد المعار إلى نادي الاتفاق السعودي من أجل العودة إلى صفوف الفريق «الأحمر» في فترة الانتقالات الشتوية القادمة خصوصا بعد إصرار الجناح الدولي التونسي علي معلول على الرحيل بعد انتهاء مرحلة الاستشفاء التي يخضع لها إثر معاناته من إصابة قوية أبعدته أشهراً عدة عن التشكيل الأساسي.



فيما يأمل المدير الفني للأهلي محمد يوسف في استعادة عدد من اللاعبين الذين تعافوا من الإصابة للدفع بهم في مباراة الغد أمام طلائع الجيش في الدوري المحلي، إذ يسعى للحفاظ على الانتصارات بعد الفوز على الجونة في لقاء مؤجل بالبطولة ذاتها. من جهته، حقق الزمالك فوزا ثمينا على المصري البورسعيدي بهدفين من دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11بالدوري المصري ليحتفظ الفريق «الأبيض» بصدارة المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما تراجع المصري إلى المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

بدروه، اتهم المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ بإشعال حالة من الاحتقان والتعصب بين جماهير ومسؤولي الناديين بتصريحاته الأخيرة التي وصفها غير المسؤولة ولا تمت للروح الرياضية بصلة ولا تناسب موقعه، مشيرا إلى أن مسؤولي النادي «الأبيض» قادرين على الرد بقوة على إساءات عبدالحفيظ ولكن لن ينزلقوا إلى فخ التراشق، مطالبا مسؤولي الاتحاد المصري» الجبلاية» بالتصدي لمثل هذه التصريحات التي تشعل فتن في الوسط الرياضي.