شكرا لقرائتكم موقعة تكسير عظام اليوم بين تشيلسى ومانشستر سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى تشيلسي لإستعادة توازنه عندما يستضيف مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتعرض تشيلسى للهزيمة الثانية هذا الموسم أمام ولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 15، ليتراجع إلى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتى صاحب الصدارة.

ويدرك الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسى أن الهزيمة فى مباراة مانشستر سيتي ستصعب كثيراً من مهمة "البلوز" فى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي كما ستثير الشكوك حول قدرة تشيلسي على التواجد بالمربع الذهبي بنهاية الموسم الحالي والعودة للمشاركة في دوري ابطال اوروبا، في حين يسعى مانشستر سيتي بقيادة المدرب جوارديولا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 16 على التوالي.

يذكر أن مانشستر سيتي حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد مرور 15 مباراة بالمسابقة، بعد فوزه في الجولة الماضية على واتفورد بنتيجة 2 – 1، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسم 2012/2013، و2017/2018، والثانية للفريق مع المدرب بيب جوارديولا، بعد الموسم الماضي.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي غياب نجمه الأرجنتينى سيرجيو أجويرو عن مباراة اليوم أمام تشيلسي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال جوراديولا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس "أجويرو ودى بروين لن يكونا حاضرين فى مباراة اليوم للإصابة وسيعود الثنائى قريبًا".

كما يلتقي اليوم مانشستر يونايتد مع فولهام، ووست هام يونايتد مع كريستال بالاس، وكارديف سيتي مع ساوثهامبتون، وليستر سيتي مع توتنهام.