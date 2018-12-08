شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه الأول اليوم استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، أولى تدريباته الفنية اليوم السبت على ملعب نادى الرجاء بحى الوازيس ، حيث قرر البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للفريق، إقامة هذا المران فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

يأتى ذلك من أجل منح لاعبيه فرصة التعود على حالة الطقس لأن فى هذا التوقيت سيجرى الفريق عمليات الأحماء لخوض مباراة الرجاء.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.