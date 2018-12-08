شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولتى التضامن والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الخامسة مساء اليوم السبت الاجتماع الفنى لبطولتى التضامن والعربية فى دار الهيئة الهندسية، وذلك لمناقشة تعليمات البطولة والإعلان النهائى عن عدد الدول المشاركة .
وأشار محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، إلى أن الوفود المشاركة ستصل إلى مصر بدءا من اليوم قبل انطلاق البطولة يوم 9 من نفس الشهر باستاد القاهرة.
يذكر أن بطولة التضامن تعد أحد البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث إن منافساتها ستقام للكبار فقط، بينما تشهد البطولة العربية منافسات الناشئين والشباب والكبار.
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