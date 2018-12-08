شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نجوم ريال مدريد تعرف طريق المرمى مع سولارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز ريال مدريد حتى الآن 25 هدفاً فى مبارياته الثمانية التى خاضها تحت الإدارة الفنية لمديره الفنى الأرجنتينى سانتياجو سولارى.. لمتابعة التقرير اضغط هنا.

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