شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتشكيل لجنة فض المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأندية، كأولى خطوة لتشكيل لجنة فض المنازعات، طبقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأندية أن تشكيل اللجنة يضم 5 ممثلين للأندية، و5 ممثلين للاعبين، بجانب 3 محكمين. يذكر أن الاتحاد الدولى طالب الاتحادات المحلية بتشكيل لجنة فض المنازعات، للتقليل من شكاوى الأندية واللاعبين لـ"فيفا".

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