شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جمعية عمومية وغير عادية فى اتحاد الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم السبت الجمعية العمومية لاتحاد الرماية بمقر الاتحادات بمدينة نصر، وذلك لمناقشة الميزانية واعتماد خطة نشاط الموسم. كما يسبق العمومية العادية جمعية أخرى غير عادية، لمناقشة تغيير بعض البنود فى اللائحة. وقام مسئولو الاتحاد الشهر الماضى بمخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بالموعد المحدد بالعمومية.

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