شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة السادسة لدورى كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم مباريات الجولة السادسة لدوري كرة القدم النسائية، والتى أسفرت عن فوز وادي دجلة على صيد المحلة بتسعة أهداف نظيفة، وفوز الإعلاميين على المعادى واليخت بخمسة أهداف نظيفة، وفوز ميت الخولى على المصرى القاهرى بنفس النتيجة.

بينما أسفرت باقى النتائج عن فوز الطيران على ميت عقبة بخمسة أهداف لهدف، وتمكن المؤسسة من الفوز على ملعبه أمام كفر سعد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل الأميرية أمام الترام بثلاثة أهداف لكل فريق.