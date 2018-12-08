بالفيديو.. نجوم أرسنال يتعاطون "غاز الضحك" والخمور في حفل صاخب

كتبت: سارة سرحان

نشرت صحيفة "The Sun" أمس الجمعة، مقطع فيديو مسرب للاعبي فريق أرسنال، وهم يستنشقون "غاز الضحك" من بالونات صغيرة في حفل صاخب مع الشمبانيا والفودكا.

وتظهر اللقطات الصادمة التي حصلت عليها The Sun ألكساندر لاكازيت، وماتيو جندوزي، ومسعود أوزيل، وبيار إيمريك أوباميانج يستنشقون غاز أكسيد النيتروز أو ما يعرف بغاز الضحك.

حيث اجتمع حوالي عشرة لاعبين، بصحبة 70 فتاة ، في لندن خلال شهر أعسطس الماضي - قبل أيام قليلة من بداية الموسم الكروي.

وعلق المتحدث الرسمي باسم نادي أرسنال بأنه: "سيتم التحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي".

كما تم دعوة سبعين فتاة خصيصًا للانضمام إلى النجوم في الحفل الخاص الذي أقيم في نادي Tape في منطقة West End في لندن وأنفق النجوم فاتورة تتراوح بين 25.000 و 30.000 جنيهًا إسترلينيًا.

وعانى أرسنال من هزيمة بنتيجة 2-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع التالية ، ثم عانى من خسارة 3-2 أمام تشيلسي في 18 أغسطس.

ومنذ ذلك الحين صعد فريق المدفعجية وهو الآن في المركز الخامس في جدول المسابقة بعد خوضه 20 مباراة بدون هزيمة.