ملف الجمعة.. الأهلي يوقع رسميًا مع وحيد.. وبيراميدز يعلن صفقته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
شهد يوم أمس الجمعة العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
أمير مرتضى يواصل هجومه على سيد عبدالحفيظ
ميدو: انتظرت قرارًا صارمًا ضد عبدالحفيظ.. التجاهل يدعو الأندية للإرهاب
بالأرقام.. ثنائي الزمالك يتفوق على أهداف الأهلي.. وصدارة الهدافين "بيضاء"
مران الأهلي.. عودة أجايي وتأهيل 5 لاعبين استعدادًا للجيش
برازيلي- أنجولي ومغربي تحت المراقبة .. من يستهدفهم الأهلي بعد نجم دجلة وظهير المقاصة؟
رسميا.. الأهلي يعقد ثاني صفقاته الشتوية
مصدر يكشف لمصراوي.. قيمة صفقة انتقال وحيد للأهلي
تقرير.. هل يكتب وحيد "النموذج الرابع" في صفقات المقاصة المنضمة للأهلي؟
هرب مرتين من الإسماعيلي لألبانيا وألمانيا .. من هو صفقة الأهلي الجديدة؟
وكيل بنحليب يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي
تسلسل زمني.. 7 أيام من الحرب الكلامية بين عبد الحفيظ وأمير مرتضى
حوار .. محمود وحيد: لم أراوغ للانضمام لناد أخر .. وتواجدي في الأهلي كان حلمًا
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع ثالث صفقاته الشتوية
لطيف يوضح لمصراوي موقف اتحاد الكرة من معاملة لاعبي شمال إفريقيا كمحليين
وكيل حمدان يكشف لمصراوي كواليس فشل انتقاله للأهلي
مصدر بالمقاصة يوضح سبب تحول تراوري من الأهلي لبيراميدز
كيف يحصل وحيد على مقعد أساسي في تشكيل الأهلي؟ أبرزهم "لعبة كارتيرون"
الاتحاد يفوز على سموحة ليلاقي الإسماعيلي في ربع نهائي الكأس
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