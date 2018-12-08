صلاح يداعب رقمًا قياسيًا ومدمرات ليفربول تخطط لخطف صدارة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يحل ليفربول ضيفًا على بورنموث في الجولة الـ16 من الدوري الانجليزي في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم السبت، على فيتاليتي ستاديوم.

إذا عاد محمد صلاح للمشاركة أساسيًا وقاد هجوم ليفربول في مباراة اليوم، سيكون على موعد مع فرصة لكتابة التاريخ لا يمتلكها أي لاعب آخر باستثناء فيرمينو الذي يستطيع مشاركته فيه.

ويستطيع أي من محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو أن يكون أو لاعب في تاريخ ليفربول أن يسجل أمام بورنموث في 3 مباريات متتالية إذا سجل أي منهما هدفًا في مباراة اليوم.

بالنسبة للأهداف الجماعية، فليفربول يدخل مباراة اليوم، ولديه أقرب فرصة من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي إذا رفع الفريق رصيده إلى 42 نقطة من خلال تحقيق الفوز، حيث أن مانشستر سيتي سيلعب في المساء أمام تشيلسي، وربما تكون خسارته أمام الفريق اللندني هي مفتاح ليفربول لاستعادة الصدارة.

بورنموث صاحب الأرض بالرغم من أنه يحتل المركز السابع بجدول الترتيب إلا أنه أقل كثيرًا على كافة المستويات من ليفربول إذا عقدنا مقارنة رقمية.

استطاع دفاع ليفربول أن يحقق أقل معدل استقبال أهداف في البريميرليج الموسم الحالي بعدما استقبل 6 أهداف في 15 مباراة، وفي المقابل استقبل بورنموث 22 هدفًا في نفس العدد من المباريات.

على المستوى الهجومي، أحرز ليفربول 30 هدفًا لكن بورنموث ليس بالبعيد عن هذا العدد، حيث سجل 25 هدفًا خلال الموسم الحالي.