رياضة | عاجل.. الأهلي يفاوض صفقة نارية من المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفاوض صفقة نارية من المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة النادي الأهلي عبد الإله الحافيظي نجم الرجاء المغربي، على قائمة تعاقدات الفريق الشتوية، وذلك حال فشل التعاقد مع زميله محمود بنحليب. وحدد مسئولو الأهلي صفقة عبد الإله الحافيظي نجم الرجاء المغربي، بعدما تلقي بنحليب العديد من العروض القطرية أبرزها من الدوري السعودي والقطري. وعقد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي جلسة مع وكيل اللاعب أمس الخميس من أجل الاتفاق على الانضمام للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي مقابل مليون ونصف دولار.

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