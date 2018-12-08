رياضة | عاجل.. النجم الساحلي يحدد سعر بيع مهاجمه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النجم الساحلي يحدد سعر بيع مهاجمه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر فيصل خليفة عضو الهيئة المديرة للنجم الساحلي مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق محمد أمين بن عمر، مشيراً إلى أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مع اللاعب دون العودة للإدارة.

وأكد خليفة، على أن إدارة نادي النجم الساحلي حددت 5 مليون دولار نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب محمد أمين بن عمر لأي ناد يرغب في التعاقد معه.

وقال خليفه في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"أمين بن عمر من أفضل لاعبي النجم وتونس ولن يكون التفريط به إلا بطريقة قانونية وترغب فيه الكثير من الأندية العربية والأوروبية ولن نفرط فيه بسهولة".

وأضاف :"إذا حسمنا الفائدة من اللاعب التي تليق بالنادي سنعلن عن بيعه ولا توجد مفاوضات رسمية مباشرة وإنما توجد مفاوضات جانبية وإذا حصل اتفاق مع أي نادي سنعلن عن ذلك على موقع النادي التونسي".