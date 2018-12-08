أكد معالي تركي آل الشيخ، أن فريق بيراميدز سيضم أي صفقة يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكتب تركي آل الشيخ رسالة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: " من يرغب بيراميدز بضمه سينضم "، وذلك بعدما نجحت إدارة النادي في التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان. وتعاقد بيراميدز في الساعات الماضية، مع مرعي مهاجم النجم الساحلي بالإضافة إلى البوركيني ايريك تراوري لاعب مصر المقاصة وأخيرا الفلسطيني حامد حمدان مهاجم غزة والذي كان قاب قوسين أو أدني من الانضمام للأهلي.

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: "من يرغب بيراميدز بضمه سينضم" (صورة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .