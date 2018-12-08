شكرا لقرائتكم رأسية ماندزوكيتش تحسم قمة يوفنتوس وانتر ميلان.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم يوفنتوس مواجهة ضيفه انتر ميلان بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "يوفنتوس آرينا"، فى قمة مباريات الجولة الـ15 من الدورى الإيطالى.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، وعلى الرغم من سيطرة يوفنتوس على معظم مجريات أحداث الشوط الأول، إلا أن خطورة انتر ميلان على مرمى تشيزنى، كانت هى الأبرز، وكانت أخطر الفرص للفريق الضيف عن طريق جالياردينى فى الدقيقة 29، والتى ارتدت من القائم.

فى الشوط الثانى زاد يوفنتوس من ضغطه على انتر ميلان بهدف إدراك الفوز، إلى أن تمكن المهاجم الكرواتى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 66 من ضربة رأس، إثر عرضية متقنة من البرتغالى كانسيلو.

وبتلك النتيجة يحتل يوفنتوس صدارة الكالتشيو برصيد 43 نقطة من 14 انتصار وتعادل وحيد، فيما يتواجد انتر ميلان فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.



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