شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنصورة يطالب بمنع أمين عمر من إدارة مباريات فريقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم المير، رئيس نادى المنصورة، أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمى فى جميع مبارياته ببطولة دورى القسم الثانى، مشيرا إلى ما شهدته مباراة بلدية المحلة والمنصورة هو خير دليل على تعرض فريقه لظلم واضح خلال وحدوث اشتباكات خلال وبعد اللقاء.

وأكد رئيس نادى المنصورة أن إدارة النادى جهزت مذكرة رسمية لإرسالها لاتحاد الكرة مرفق بها شريط مباراة فريقه أمام بلدية المحلة، وذلك للمطالبة بالتحقيق مع أمين عمر حكم مباراة فريقه مع بلدية المحلة، وذلك بعدما رفض استكمال الوقت بدل الضائع المقدر بثلاث دقائق.

ووجه رئيس نادى المنصورة رسالة لاتحاد الكرة طالب خلالها بتعيين حكام دوليين لمباريات فريقه المقبلة بدورى القسم الثانى، خاصة أن الفريق ينافس على الصعود للدورى الممتاز منذ الأسبوع الأول من الدورى.