شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حسم المتأهلين لنصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات إياب دور ربع نهائى لدورى مرتبط السلة رجال لحسم الفرق، المقرر تأهلها لقبل نهائى البطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك وسبورتنج مع سموحة وأصحاب الجياد مع الاتحاد السكندرى، بينما يلتقى الجزيرة مع طلائع الجيش.

كما تقام اليوم مباراة المصرية للاتصالات مع مصر للتأمين فى ذهاب تحديد المراكز من الثامن إلى السادس عشر، حيث أقيمت 3 لقاءات أمس، بينما تقام لقاءات العودة غدا.