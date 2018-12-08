شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد مباراته مع القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، موعد مباراته أمام القطن الكاميرونى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث سيقام اللقاء يوم 16 ديسمبر الحالى فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الإسماعيلية.
ويرغب فييرا فى إراحة لاعبيه عقب العودة من المغرب قبل استئناف مبارياته الأفريقية، حيث يتواجد الدراويش فى الوقت الحالى بالمغرب، لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء المقبل فى آخر مباريات إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.
وصعد الدراويش إلى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد تخطى ميساجير دى نجوزى البوروندى، عقب الفوز عليه فى نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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