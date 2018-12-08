شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ يجدد الثقة فى نبيل محمود حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى كفر الشيخ برئاسة أشرف أبو حليمة، خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد مساء أمس، تجديد الثقة فى نبيل محمود المدير الفنى للفريق، وذلك على الرغم من استمرار النتائج السلبية والتى كان آخرها التعادل مع دمنهور بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت باستاد كفر الشيخ عصر الخميس، ضمن مباريات الجولة قبل الاخيرة للدور الاول من دورى القسم الثانى.

وجاء قرار مجلس إدارة نادى كفر الشيخ بتجديد الثقة فى نبيل محمود بسبب تحسن أداء الفريق بعد تولى مدرب مساعد الزمالك السابق للقيادة الفنية للفريق، ومصادفة الفريق لسوء حظ غريب منذ أكثر من خمس مباريات، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس الإدارة الموافقة على كافة طلبات المدير الفنى الخاصة بتعاقدات يناير والتى طلب خلالها نبيل محمود التعاقد مع خمس لاعبين من العيار الثقيل، وذلك لدعم صفوف كفر الشيخ فى منافسات الدور الثانى من دورى القسم الثاني.