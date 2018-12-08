شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد ومكان المران الأول فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول للنادى الإسماعيلى أولى تدريباته الفنية اليوم السبت على ملعب نادى الرجاء بحى الوازيس، حيث قرر فييرا المدير الفنى للفريق، إقامة هذا المران فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

يأتى ذلك من أجل منح لاعبيه فرصة التعود على حالة الطقس، لأن فى هذا التوقيت سيجرى الفريق عمليات الإحماء لخوض مباراة الرجاء.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.