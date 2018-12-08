رياضة | موعد مباراة الهلال والنصر يثير الإستياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والنصر يثير الإستياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل قرار إقامة ديربي الرياض، بين فريقي الهلال والنصر في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، استياء فئات عريضة من جمهور الناديين خلال الفترة الحالية.

ومن المعتاد إقامة مباريات الديربي بين الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة أو في التاسعة مساء مثل المواسم الأخيرة، ولكن جاء القرار الجديد من قبل لجنة المسابقات بإقامتها ظهر الغد.

*استياء من موعد الظهيرة:

ولاقى موعد الديربي في الظهر استياء البعض من قبل جمهور الناديين متحدثين عن تواجد البعض منهم في فترة العمل أو قيامه بزيارة بعض الأقارب، حيث لن يكون هناك الوقت المناسب لهم لمتابعة المباراة عبر التلفاز أو الذهاب إلى ملعب المباراة لمتابعة اللقاء.

وأكد حساب هلالي يحمل اسم محمد: "نطالب بتعديل توقيت مباراة الهلال والنصر، بينما قال: "تكفي طال عمرك غير لنا توقيت مباراة الهلال والنصر حتى بعد المغرب، إحنا دوام شركات ومحرومين نشوفها والكورة متنفسنا الوحيد، تكفي يا عرب الكرة السعودية تكفي لا تضيقها علينا".

وتابع مشجعو الفريقين إظهار ردود الفعل حيث قال محمد الظاهري: "توقيت مباراة الهلال والنصر سيئ".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدًا على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.