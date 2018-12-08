رياضة | النجم الساحلي "مستاء" من الأهلي بسبب بن عمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي "مستاء" من الأهلي بسبب بن عمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر بأن إدارة النجم الساحلي التونسي مستاءة من الأهلي بسبب مفاوضاته مع محمد أمين بن عمر الذي لديه عرض من أولمبياكوس اليوناني ب 2.2 مليون يورو.

وأشار مهيب إلى أن مفاوضات الأهلي جاءت عن طريق الوكلاء فقط وليس باتصالات مباشرة مع إدارة النادي والتي رفضت تعامل الأهلي مع اللاعب بشكل مباشر.