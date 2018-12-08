رياضة | موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة الهلال والنصر النارية، التي تُقام غدًا ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستقام مباراة الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود معقل الزعيم في مدينة الرياض، حيث يتسع الملعب لـ25 ألف متفرج، كما يملك ملعب الجامعة 34 بوابة لدخول الجماهير وخمس غرف بث إذاعي وتلفزيوني.

وقبل انطلاق مباراة الهلال والنصر، يتمتع الزعيم بفترة حالية من النتائج الإيجابية؛ حيث يتصدر نادي الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

*تشكيل الهلال المتوقع:

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع لمباراة الهلال والنصر مكونًا من علي الحبسي في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد البريك، ألبرتو بوتيا في خط الدفاع، محمد كنو، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، بافيتيمبي جوميز.

*تشكيل النصر المتوقع:

أما تشكيل العالمي المتوقع لمباراة الهلال والنصر سيكون مكونًا من برادلي جونز في حراسة المرمى، سلطان الغنام، برونو أوفيني، عبد الرحمن الدوسري، كريستيان راموس، عوض خميس، يحيى الشهري، نور الدين مرابط، أحمد الفريدي، أحمد موسى، جوليانو.

وينتظر جمهور العالمي خلال مباراة الهلال والنصر استفاقة من قبل لاعبي النصر؛ وذلك من أجل تحقيق الفوز ومحاولة الصعود لصدارة الدوري رفقة نادي الهلال، بعد الخسارة المفاجئة من نادي الوحدة في الجولة الحادية عشرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

*التعادل حاضر في آخر ديربي بالدوري:

ويذكر أن مباراة الهلال والنصر في الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي كانت قد انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لنادي الهلال كل من نيكولا ميليسي وأشرف بن شرقي، بينما سجل لنادي النصر كل من محمد فوزير وجونيور كابانانجا.