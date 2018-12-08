رياضة | تدريبات استشفائية لنجوم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية لنجوم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

حيث حرص الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، على إقامة مران خفيف خوفًا من تعرض لاعبيه للاجهاد نظرًا لمشاقة السفر من محافظة الإسماعيلية حتى الدار البيضاء.

ويتواجد الإسماعيلى فى مدينة الدار البيضاء بداية من اليوم ـ الجمعه ـ إستعدادًا لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء القادم فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.