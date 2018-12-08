الامارات | منتخب الغولف إلى عمان للمشاركة في الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الغولف إلى عمان للمشاركة في الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر صباح اليوم منتخب الغولف في الدولة متجهاً إلى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة الخليجية للشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 عاماً والفتيات، المقامة على ملاعب نادي غلا في العاصمة مسقط، والممتدة حتى 14 ديسمبر الجاري، وتشهد مشاركة 64 لاعباً ولاعبة.

ويرأس وفد الدولة إلى البطولة الخليجية الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد مبارك الشامسي، وتضم بعثة المنتخبات الوطنية 13 لاعباً ولاعبة، إذ يمثل منتخب الرجال كل من خالد يوسف وأحمد سكيك وسيف ثابت وداوود جفال، ويعوّل منتخب الشباب على خدمات محمد الهاجري وراشد العمادي وراشد القبيسي، على أن تقتصر مشاركة منتخب الناشئين على اللاعب عبيد الحلو والشقيقين سلطان وراشد الجسمي، ويمثل منتخب الفتيات كل من اللاعبات ريم الحلو وحمدة الشامسي وعلياء العمادي.

وأكملت المنتخبات الأربعة جاهزيتها للمشاركة الخليجية، بعد أن خاضت على مدار الشهرين الماضي والجاري تدريبات يومية مكثفة على ملاعب مختلفة من أندية الدولة، تتيح للاعبين واللاعبات التأقلم على تحديات متنوعة تفرضها التضاريس المختلفة للملاعب سواء على صعيد الضربات الطويلة باتجاه مسالك الحفر، أو على صعيد الضربات القصيرة باتجاه الحفر.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد مبارك الشامسي، جاهزية لاعبي ولاعبات الدولة للمنافسة على منصات تتويج البطولة الخليجية في مسقط. وقال الشامسي في تصريحات صحافية، إن «لاعبي الدولة على قدر الثقة في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على منصات التتويج، خصوصاً أن الغولف الإماراتي يدافع عن ألقابه الخليجية».