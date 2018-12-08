الامارات | النصر يكسب الوصل.. والوحدة يقهر الظفرة في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكسب الوصل.. والوحدة يقهر الظفرة في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - النصر يحسم ديربي بر دبي أمام الوصل. تصوير: أسامة أبوغانم

حقق فريق نادي الوحدة انتصاره الأول في بطولة الدوري العام لرجال كرة السلة، وذلك بفوز رجال العنابي أول من أمس على الظفرة بفارق 10 نقاط وبنتيجة «82-72» في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً فوز النصر على مستضيفه وجاره الوصل «88-69»، وعودة الشارقة من صالة بني ياس بانتصار مستحق على أصحاب الأرض «88-65»، ومواصلة شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح عقب فوزه على العين «93-50» في المباراة التي استضافتها الصالة النهيانية في مدينة العين، وتسجيل البطائح انتصاره الثالث على التوالي عقب فوزه على صاحب الضيافة الجزيرة «74-64». وبهذه النتائج، واصلت فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة فرض نفسها شريكة في المركز الأول برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الوصل في المركز الرابع، فيما خطف البطائح المركز الخامس برصيد ثماني نقاط، والذي جاء على حساب بني ياس الذي تراجع للمركز السادس برصيد سبع نقاط، وليهدي الانتصار الأول للوحدة الارتقاء للنقطة السادسة وفرض نفسه شريكاً على الجزيرة في المركز السابع، ويقبع كل من الظفرة والعين أسفل سلم الترتيب بعد أن تساويا برصيد النقاط الخمس.