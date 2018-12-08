شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يواصل صدارته للدوري الإيطالي بفوز صعب على إنتر ميلان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا صعبًا على نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الإيطالي.

انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الدقيقة 63 ارتقى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لعرضية زميله البرتغالي كانسيلو، وسدد رأسية قوية في شباك الإنتر لتعلن عن هدف اللقاء الوحيد في المباراة.

بتلك النتيجة يحافظ يوفنتوس على صدارته للدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر عند النقطة 29 في المركز الثالث.