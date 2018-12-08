شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد موعد مباراة القطن الكاميروني بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي جورفان فييرا، موعد مباراته أمام القطن الكاميروني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

حيث سيقام اللقاء يوم 16 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ملعب الإسماعيلية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

ويرغب فييرا، في إراحة لاعبيه عقب العودة من المغرب قبل استئناف مبارياته الأفريقية.

وصعد الدراويش إلى هذا الدور بعد تخطى ميسجير دى نيجوزى البوروندي عقب الفوز عليه في نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد فريق الإسماعيلي في الوقت الحالي بالمغرب، لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء المقبل في آخر مباريات إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.