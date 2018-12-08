شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواصل التألق ويتأهل لربع نهائي كأس مصر بعد تخطي سموحة بضربات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا غاليًا على نظيره سموحة، بنتيجة 4-2 بضربات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتها على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الدور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

شهدت المباراة انحسار اللعب في نصف الملعب وقلة الهجمات الخطيرة على مرمى كلا الفريقين لتنعكس على النتيجة السلبية في ظل غياب الدقة في التمريرات.

وبعد انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي تم اللجوء لركلات الترجيح، حيث سجل كل من ديديه كوريه ونور السيد ورزاق سيسيه ومحمد ناجي جدو لفريق الاتحاد، ومحمود عزت ومحمود معاذ لفريق سموحة، بينما أضاع أحمد نبيل مانجا وياسر إبراهيم من سموحة، لتنتهي ركلات الترجيح بفوز الاتحاد 4-2.

بتلك النتيجة يتأهل فريق الاتحاد للدور ربع النهائي لكأس مصر ليلاقي نادي الإسماعيلي.