شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمود وحيد صفقة الأهلي الجديدة في 99 مباراة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق مصر للمقاصة محمود وحيد، ليكون ثاني صفقات الفريق في موسم الانتقالات الشتوية.

وبات يمتلك الأهلي في مركز الظهير الأيسر 4 لاعبين هم على معلول ومحمود وحيد وصبري رحيل، بالاضافة إلى أيمن أشرف الذي يشغل هذا المركز بالاضافة إلى مركز قلب الدفاع، في حين أن النادي الأحمر قد أعار حسين السيد «مارسيللو» للاتفاق السعودي في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري.

ونرصد في السطور التالية ما قدمه محمود وحيد صاحب الـ 24 عامًا خلال مسيرته الكروية قبل الانضمام للأهلي.

وحيد بدأ مشواره الكروي بفريق الشباب بالإسماعيلي ثم الرحيل عن قلعة الدراويش والانتقال لصفوف إنبي ومنه إلى تليفونات بني سويف قبل أن يستقر به الحال في المقاصة في صيف 2015.

99 مباراة محلية خاضها محمود وحيد بواقع 94 بالدوري الممتاز و5 بكأس مصر.

وبلغت عدد الدقائق التي شارك خلالها اللاعب في 99 مباراة 7739 دقيقة.

سجل محمود وحيد 6 أهداف يواقع 5 بالدوري الممتاز وهدف وحيد بكأس مصر.

ونجح وحيد في صنع 13 هدفاً منهم 10 خلال رحلته بالدوري و3 «أسيست» في مشواره بكأس مصر.

18 بطاقة صفراء نالها وحيد خلال مسيرته بالملاعب منها بطاقتين في مباراة وحيدة أدت إلى اشهار الكارت الأحمر في وجهه.

وخلال الـ 99 مباراة لوحيد في الملاعب حل بديلاً في 10 فقط منهم، بينما استُبدل في 17 مباراة.

ولا يمتلك صاحب الـ 24 عاماً في مشواره أي مبارا دولية بقميص منتخب مصر.

وحيد شارك في 18 مباراة في مركز الجناح الأيسر و81 مباراة في مركزه الأصلي ظهير أيسر.