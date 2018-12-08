شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة محمد نجيب للمشاركة فى المباريات مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الطبي للأهلي الأسبوع المقبل موعداً لمشاركة محمد نجيب مدافع الفريق في تدريبات الكرة بعدما ينتهي من البرنامج التأهيلي الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

وأجرى محمد نجيب جراحة في غضروف الركبة قبل عدة أسابيع ، وقام بعمل أشعة مؤخراً للاطمئنان على إصابته في ركبته وأثبتت الأشعة أن اللاعب سيعود للتدريبات بالكرة في غضون أسبوع من الآن تقريباً.

وينتهي نجيب من التدريبات التأهيلية خلال أسبوع على أن يبدأ بعدها تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال أسبوعين من الآن تقريباً.