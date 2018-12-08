شكرا لقرائتكم الأهلى يفاضل بين لاعب خط وسط ومهاجم أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل الجهاز الفني للأهلي حالياً بين لاعب خط وسط ومهاجم أجنبي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما قرر الجهاز الفني الاستغناء عن المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق في يناير.

ويبحث الجهاز الفني عن أكثر من مهاجم أجنبي صاحب قدرات تهديفية عالية وفي حالة عدم ضم مهاجم أنبي بمواصفات خاصة ستتجه بوصلة الأهلي للتعاقد مع "ديفندر" أجنبي قوي .

ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب رئيس النادي ملف "بديل" كوليبالي مع محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام المقبلة.