شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة الاسماعيلي و القطن الكاميرونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، موعد مباراته أمام القطن الكاميرونى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا ،حيث سيقام اللقاء يوم 16 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساءًا على ملعب الإسماعيلية.

ويرغب ” فييرا ” فى اراحة لاعبيه عقب العودة من المغرب قبل استئناف مبارياته الأفريقية ، حيث يتواجد الدراويش فى الوقت الحالى بالمغرب، لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء المقبل فى آخر مباريات إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وصعد الدراويش إلى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد تخطى ميساجير دى نجوزى البوروندى عقب الفوز عليه فى نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.