نيناد: فوزنا لو حصل لن يكون مفاجأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مصعب الفكي



رفض الصربي نيناد فانيج مدرب حتا التقليل من خطورة فريق الإمارات بسبب تراجع نتائجه في دوري الخليج العربي ووجوده ضمن المركز قبل الأخير على لائحة الترتيب، وقال إن المهم بالنسبة له السعي لبلوغ الدور المقبل والفوز اليوم أمام فريق جيد يضم بين صفوفه أفضل العناصر من اللاعبين المواطنين خصوصاً أن حتا ينظر باهتمام كبير للقاء اليوم الذي يمثل دافعاً قوياً لدوري الدرجة الأولى.

ويفتقد حتا في مباراة اليوم إلى جهود البرازيلي جليمار للإيقاف ومحمود قاسم للإصابة

وأكد فانيج أن الفوز على الإمارات في هذه المرحلة لن يكون مفاجأة لأن إدارة النادي قامت بجهود كبيرة لإعداد الفريق بالطريقة التي تمنحه فرصة المنافسة على أفضل النتائج في الموسم الحالي.وأضاف: أتمنى أن تكون ردة الفعل من اللاعبين بالمستوى المطلوب مع ضرورة التركيز العالي والحذر من الخصم بسبب رغبته بتخطي هذه المرحلة، والشيء الجيد أننا تجاوزنا مرحلة غياب اللاعب البرازيلي جيلمار .