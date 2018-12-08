محمد بن حمد يشهد التصفيات الآسيوية لشباب الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:عصام هجو



شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أمس مباراة «الأبيض» أمام البحرين التي انتهت بخسارة منتخبنا في افتتاحية مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2019 التي تستضيفها صالة زايد الرياضية في الفجيرة.

شهد المنافسات أمس سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة، وعبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ورئيس نادي المدام ومصبح بالعجيد الكتبي وحسن الحمادي ومرشد خلفان المرر من نادي الظفرة وعدد من أعضاء مجالس إدارات أندية المنطقة الشرقية وأعضاء اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ونائب رئيس اللجنة خميس الشامسي وأمين السر العام عمران عبدالله والأعضاء سعيد العاجل وعبدالله الشحي وشهاب العوضي وحارب الرميثي.

وبين شوطي المباراة قام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بتكريم رؤساء الوفود المشاركة في البطولة السعودية والبحرين والكويت والعراق ولبنان، وقدم للشركات والمؤسسات الراعية للبطولة دروعاً تذكارية.

وتوجه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على رعايته الكريمة للتصفيات وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي وإلى مجلس الشارقة الرياضي والهيئة واتحاد الكرة على الدعم والتعاون المتواصل مع لجنة كرة قدم الصالات.

وأسفرت نتائج مباريات أمس عن فوز منتخب السعودية على الكويت 4-1، وفي المباراة الثانية فاز المنتخب البحريني على منتخبنا الوطني 4-2، وكان منتخبنا تقدم بهدف السبق عن طريق محمد حسن الشيباني في منتصف الشوط الأول وأهدر عدداً من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم النتيجة مبكراً خصوصاً اللاعب خليفة الحمادي الذي أهدر 3 انفرادات بالمرمى البحريني، وأدرك البحريني التعادل في الدقيقة 27 عن طريق سيد عدنان وعاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني بعد دقيقة من هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-1 لمصلحة البحرين وفي الوقت الذي كان يبحث فيه منتخبنا عن التعادل إذا بأموره تزداد تعقيدا وصعوبة عندما تم طرد اللاعب محمد حسن الشيباني بالبطاقة الحمراء، وأضاف اللاعب صالح أحمد الهدف الثالث ثم الرابع، وقلص حميد الشحي الفارق إلى هدفين في الثواني الأخيرة.

وكان «الأبيض» قد حظي بمساندة جماهيرية جيدة ولكنه لم يوفق في إسعاد الجماهير التي شجعته بقوة، ويلتقي اليوم منتخبنا مع العراق، والسعودية مع لبنان لتحديد المتصدرين صاحبي المركز الثاني في المجموعتين.