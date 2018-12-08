«الإمبراطور» يجرّد «الزعيم» من اللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب ومحمد مصطفى



ثأر الوصل من العين وتغلب عليه 5- 3، وتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات دور ال 16 على استاد آل نهيان بأبوظبي، ونجح «الإمبراطور» في الثأر ورد الدين ل«الزعيم» الذي تغلب عليه الأسبوع الماضي في الدوري وفي نهائي المسابقة في الموسم الماضي.

وقدم الوصل شوطاً أول مثالياً نجح من خلاله من ضرب شباك العين بثلاثية، بينما غابت ردة فعل العيناوية، وكان الشوط الثاني مثيراً حاول من خلاله «الزعيم» العودة وسجل 3 أهداف لكنها لم تكن كافية لأن «الفهود»ضاعفوا النتيجة لتصل إلى 5 أهداف.

افتتح الوصل التسجيل عن طريق فابيو ليما الذي تسلم كرة داخل المنطقة وتجاوز مهند ليسدد في شباك خالد عيسى محرزاً الهدف الأول «21»، وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لصالح العين بعد رجوعه لتقنية الفيديو «الفار»، وتمكن عبدالله جاسم من إضافة الهدف الثاني برأسية من الكرة المرتدة من حارس العين «28»، وأحرز كايو الهدف الثالث للإمبراطور «42».

ومنذ انطلاقة الشوط الثاني سعى «الزعيم» للتسجيل لتصحيح الوضع وأحرز كايو هدف تقليص الفارق برأسية قوية «47»، وأضاف المصري الشحات الهدف الثاني بعد أن سحب مدافع الوصل عبدالرحمن علي وسدد في شباك الزعابي «58»، وعاد فابيو ليما مجدداً لمغازلة الشباك وسجل الرابع للوصل «63»، وأضاف كايو الخامس للوصل من ركلة جزاء «82» وطرد الحكم العبدولي مدرب الوصل.

من جهته، فجر دبا الفجيرة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الكبير والتاريخي على الوحدة 6 - صفر، في المباراة التي جمعتهما أمس على أرض استاد مكتوم بن راشد في دبي، وهو الفوز الأول ل«النواخذة» في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث فاز الوحدة قبل لقاء أمس في 12 مباراة في الدوري والكأس وتعادل الفريقان مرة واحدة.

بادر دبا الذي قدم مباراة كبيرة بالتسجيل بنيران صديقة عن طريق حسين عباس بالخطأ في مرماه (8) عندما فشل في إبعاد عرضية البخيت.

أعطى التقدم في الشوط الأول دبا الدافع فدخل الشوط الثاني طامحاً لتعزيز النتيجة، وكان له ما أراد من هجمة قادها الدينامو إدريس فتوحي ومرر لياسين البخيت داخل المنطقة عكسها للكيني جمعة مسعود الذي حولها داخل شباك الوحدة مسجلاً الهدف الثاني(50).

وأجهز المتألق إدريس فتوحي نجم المباراة على الوحدة بتسجيله الهدف الثالث لدبا الفجيرة من تسديدة جانبية صدمت بالقائم وارتدت داخل شباك راشد السويدي (67 )،ثم عاد فتوحي ليضيف الهدف الرابع بتسديدة من كرة تلقاها داخل المنطقة، وسجل يحيى جبران الهدف الخامس من ركلة جزاء (81)، وأكمل جمعة مسعود السداسية بمهارة فردية (90+2).