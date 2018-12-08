كيبسيريم يحطم رقمه الشخصي وينتزع لقب ماراثون أدنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

انتزع الكيني ماريوس كيبسيريم لقب النسخة العالمية الأولى لماراثون أدنوك أبوظبي لفئة الرجال الذي جرت منافساته صباح أمس على كورنيش أبوظبي، بعدما قطع مسافة 42 كم في زمن قياسي بلغ ساعتين و4 دقائق وأربع ثوان، وتوجت الإثيوبية أبابل يشانيه براحان بطلةً لنفس المسافة في فئة السيدات في زمن ساعتين و20 دقيقة و16 ثانية.

توّج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات والكرسي المتحرك في حفل أنيق أقيم عند الجهة المقابلة للمبنى الرئيسي ل«أدنوك»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» واللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والعميد خليفة بطي الشامسي نائب المدير المالي لقطاع الخدمات ورئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي وعمر صوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك» والدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام تدوير بالإنابة.

ودخلت النسخة الأولى من ماراثون أدنوك التاريخ من أوسع أبوابه بعدما كانت شاهدة على نجاح البطل الكيني صاحب 30 عاماً في تحطيم أفضل رقم تاريخي له في ماراثون روتردام 2016 وكان الزمن الذي حققه حينها هو ساعتين وست دقائق و11 ثانية، كما تفوقت البطلة الإثيوبية على نفسها وحطمت رقمها الشخصي الأفضل في ماراثون ميلانو 2013 والمسجل سابقاً بزمن ساعتين و33 دقيقة و10 ثوان.

وحصد حائزا المركز الأول في فئتي الرجال والسيدات جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار لكل منهما بجانب تسلم كأس البطولة، وحل في المركز الثاني فئة الرجال الكيني أبراهام كيبتوم بفارق 12 ثانية عن مواطنه كيبسريم في المقدمة ليحصل على 25 ألف دولار بجانب كأس المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الإثيوبي ديجينا غونفا الذي سجل زمناً بلغ ساعتين و7 دقائق و6 ثوان وحصل على جائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار، كما تسلم جميع المشاركين في الماراثون ميداليات تهنئة بمناسبة مشاركتهم في الحدث.

وفي فئة السيدات حلت البحرينية إيونيس تشومبا في المركز الثاني مسجلة زمناً بلغ ساعتين و20 دقيقة و54 ثانية لتحقق بذلك أفضل أداء لرياضية آسيوية في العام 2018. ومن جهتها، قطعت الإثيوبية جيليت بوركا خط نهاية السباق بعد ساعتين و24 دقيقة و7 ثوان من انطلاقها في المنافسة لتكسب بذلك المركز الثالث.

وشهد سباقا 42 كم و10 كم مشاركة مميزة من أصحاب الهمم الإماراتيين، وحصد لقب فئة النخبة للكرسي المتحرك الإماراتي حسين المزام الذي حصد الجائزة النقدية البالغة 3150 دولارا، وتبعه في المركز الثاني مواطنه راشد الظاهري، بينما فاز بلقب سباق 10 كيلومتر لنفس الفئة عبدالله فرد، ومن بعده عبدالله الغافري ثم ذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المعاقين.

وشهد الكرنفال المجتمعي مشاركة مثمرة من عموم فئات المجتمع والشخصيات العامة والرياضية البارزة تقدمهم غانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم ونجما العين السابقان سبيت خاطر وسلطان راشد وعدد من الحكام الإماراتيين الدوليين الحاليين والسابقين، وحرصت جميع الفئات من الأطفال وصولاً إلى كبار السن والأصحاء وأصحاب الهمم على إثراء الحدث ليفوق الإقبال التوقعات والأعداد التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليتجاوز 10 آلاف مشارك في مختلف الفئات سواء في سباق النخبة 42 كم أو 10 كم، بجانب سباقي 2,5 كم و5 كم المجتمعيين، واللذين شهدا مشاركة أعداد ضخمة، وقيمت المشاركة النسائية بالمميزة، بالإضافة إلى حرص عدد كبير من العائلات على اصطحاب كافة أفرادها لقضاء وقت رائع وتشجيع أبنائهم على المشاركة.