برانديلي مدرباً لجنوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعان جنوى بالمدرب السابق للمنتخب الإيطالي ونادي النصر تشيزاري برانديلي للاشراف عليه، وذلك خلفاً للكرواتي إيفان يوريتش الذي أقيل من منصبه إثر الخروج من مسابقة كأس إيطاليا على يد فريق من الدرجة الثالثة.

وسيقدم جنوى مدربه الجديد البالغ من العمر 61 عاماً اليوم قبل أن يقود الفريق في اليوم التالي ضد سبال في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.