شكرا لقرائتكم خبر عن برانديلي مدرباً لجنوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعان جنوى بالمدرب السابق للمنتخب الإيطالي ونادي النصر تشيزاري برانديلي للاشراف عليه، وذلك خلفاً للكرواتي إيفان يوريتش الذي أقيل من منصبه إثر الخروج من مسابقة كأس إيطاليا على يد فريق من الدرجة الثالثة.
وسيقدم جنوى مدربه الجديد البالغ من العمر 61 عاماً اليوم قبل أن يقود الفريق في اليوم التالي ضد سبال في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.
شكرا لقرائتكم خبر عن برانديلي مدرباً لجنوى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .