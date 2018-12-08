فوك: الظفرة يتطلع للذهاب بعيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس



قال مدرب الظفرة الصربي فوك راسوفيتش إن فريقه يتطلع لأن يذهب بعيداً في الكأس التي يفتتحها أمام فريق دبا الحصن، بعد أن وقف على مستوى دبا الحصن الذي ظهر بمستويات جيدة خلال مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة».

وأمل فوك راسوفيتش أن يحقق الفريق اليوم طموحات أسرة الظفرة في الكأس التي تعني له الكثير كمدرب كونها الأولى له في المسابقة، وتابع «علينا أن ندخل المباراة كأننا نواجه أحد فرق المحترفين، مما يتطلب تركيز كافه اللاعبين الجاهزين القادرين على القتال أكثر من 90 دقيقة، واللاعب غير الجاهز نفسيا وبدنيا عليه الاعتذار».

وأكد فوك«ستكون مباراة اليوم صعبة جدا، إلا انها فرصة طيبة للفريق للاستعداد لخوض مباراته الأخيرة في الدور الأول من دوري الخليج العربي أمام عجمان، لذلك سنخوض المباراة بكافة عناصر الفريق».

من جهته، قال لاعب الفريق حميد سالمين المسماري إنهم كلاعبين يدخلون المباراة برغبة الفوز والاستمرار في المنافسة الأكبر والأغلى في نفوس الجميع.