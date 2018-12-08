منصور بن محمد يزور الأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، «منصة التطوع» في دبي مول التي تنظمها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في 2019.

وقد استمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته المنصة في دبي مول إلى شرح قدمه محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية «الأولمبياد الخاص» ذكر فيه أن اللجنة تقوم بتنظيم مثل هذه المنصات في مختلف مراكز التسوق والتجمعات في إمارات الدولة بهدف استقطاب 20 ألف متطوع من شباب الإمارات والشباب المقيمين للمشاركة في تنظيم واستقبال ضيوف الدولة المشاركين في هذا الحدث الرياضي الدولي.

وأكد محمد عبدالله الجنيبي أن اللجنة المنظمة ستواصل إقامة المنصات أسبوعيا وعلى مدار العام وصولاً إلى تحقيق الهدف المرجو بتطوع 20 ألف شاب من الجنسين وتشجيعهم على الانخراط بالعمل التطوعي.

وقد أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة إنشاء هذه المنصات في مراكز التسوق بمناطق الدولة وتنظيم أنشطة وفعاليات تحفيزية للشباب للإقبال على العمل التطوعي الوطني والإنساني بهدف ترسيخ قيم التعاون والمودة بين مختلف فئات المجتمع. وأعرب سموه عن ثقته بقدرة شباب الإمارات على تنظيم واستضافة وإدارة مثل هذه التظاهرات الرياضية وغيرها وتحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية من وراء تنظيم هذا المهرجان الرياضي لأصحاب الهمم.