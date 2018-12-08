شكرا لقرائتكم خبر عن الصدارة للبسطي وبطولة المدربين لواتسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد نهاية السباق الرابع على مضمار ميدان العالمي، الذي جرى أمس الأول، احتفظ محمد خليفة البسطي بصدارة بطولة الملاك، حيث حلّ في القمة برصيد 5 بطولات، ويليه نقابة فينكس للسيدات ولها 3 بطولات. وعلى صعيد بطولة المدربين، حلّ دووج واتسون في الصدارة برصيد 8 بطولات، وتلاه في المركز الثاني ساتيش سيمار وله 6 بطولات، يليه أحمد بن حرمش وله 5 بطولات، ثم علي راشد الرايحي وله 4 بطولات.
وعلى صعيد بطولة الفرسان، تساوى في القمة الثلاثي باتريك دوبس وكونور بيسلي وريتشارد مولن، ولكل منهم 5 بطولات.
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